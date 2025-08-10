На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США отреагировали на отказ Зеленского уступать России территории

Постпред США при НАТО Уитакер: Зеленский должен согласиться на завершение войны
Marta Fiorin/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться завершить военный конфликт с Россией. Такую точку зрения выразил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя в интервью CNN отказ Зеленского от территориальных уступок.

При этом Уитакер подчеркнул, что для завершения боевых действий также нужно согласие России.

«Обе стороны должны согласиться завершить эту войну … Нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению», — отметил Уитакер.

По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения, какие территории могут быть обменены в рамках возможного мирного соглашения между РФ и Украиной.

9 августа Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России. Он заявил, что это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Также Зеленский заявил, что Аляска, где запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, находится «слишком далеко от Украины».

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.

