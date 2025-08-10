Вэнс ждет обвинений в деле о сговоре на президентских выборах 2016 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что ждет обвинений по делу о сговоре в связи с якобы российским вмешательством в выборы президента в 2016 году.

«Я совершенно точно хочу увидеть обвинения», — подчеркнул политик.

По словам вице-президента, причастные к сговору обманули жителей США, чтобы использовать предвыборные тезисы Хиллари Клинтон и превратить их в разведданные.

5 августа американский минюст инициировал расследование с привлечением группы экспертов с целью изучения обвинений, выдвинутых в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, известного как «Рашагейт».

В июле ЦРУ опубликовало отчет о многочисленных нарушениях при составлении доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу. По данным спецслужбы, доклад мог быть политически мотивированным.

Ранее Трамп заявил, что Обама и Клинтон должны отвечать за скандал о «русском следе».