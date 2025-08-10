На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Союза армян Тюмени поздравил строителей с профессиональным праздником

Глава армянской диаспоры Абрам Овеян поздравил россиян с Днем строителя
Строительная компания АО «Тюменьтел»

Заслуженный строитель России, глава компании «Тюменьтел» и президент Союза армян Тюмени Абрам Овеян поздравил россиян с Днем строителя. Обращение размещено на новостном агрегаторе СМИ2.

«Дорогие друзья! Профессия строителя – одна из самых созидательных и мирных профессий на земле. Это общеизвестно. Мы в буквальном смысле слова строим наше будущее, делая жизнь людей комфортнее и красивее», — заявил он.

По его словам, важнейшим результатом работы строителей является развитие инфраструктуры. Он отметил, что на данный момент в России активно стриотся жилье, прокладываются дороги и мосты. Все это, по мнению Овеяна, улучшает экономику России. Глава армянской диаспоры подчеркнул, что мастерство строителей радует глаз и наполняет сердца людей гордостью.

Он выразил благодарность профессионалам за преданность делу, трудолюбие и профессионализм.

Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что их труд требует высочайшего мастерства, ответственности и самоотдачи, а также заслуживает особого признания и уважения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил строителей с праздником.

