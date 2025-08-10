На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским на Аляске

Reuters: Трамп допускает присоединение Зеленского к их встрече с Путиным
true
true
true
close
Jorge Silva/Reuters

Президент США Дональд Трамп допускает присоединение украинского президента Владимира Зеленского к их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, Трамп «открыт» к такой возможности. Тем не менее, сейчас присутствие украинского лидера на саммите не оговорено.

Перед этим сенатор Алексей Пушков заявлял, что выбор Аляски как места встречи двух лидеров подчеркивает двусторонний, а не многосторонний, характер встречи России и США.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее Евросоюз выступил за переговоры по Украине по линии соприкосновения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами