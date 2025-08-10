Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским на Аляске

Reuters: Трамп допускает присоединение Зеленского к их встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп допускает присоединение украинского президента Владимира Зеленского к их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, Трамп «открыт» к такой возможности. Тем не менее, сейчас присутствие украинского лидера на саммите не оговорено.

Перед этим сенатор Алексей Пушков заявлял, что выбор Аляски как места встречи двух лидеров подчеркивает двусторонний, а не многосторонний, характер встречи России и США.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее Евросоюз выступил за переговоры по Украине по линии соприкосновения.