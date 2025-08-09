В МИД России осудили планы Израиля по расширению военной операции в Газе

Позиция РФ о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и восстановления гуманитарного доступа остается неизменной. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МИД России.

Таким образом в ведомстве отреагировали на решение кабмина Израиля о расширении военной операции в Газе, принятое 8 августа.

«Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы», — говорится в тексте заявления.

В российском министерстве также отметили, что армия обороны Израиля намерены подвергнуть палестинцев «принудительному выдворению», ставя перед собой цель постепенного захвата и оккупации всего сектора. В заявлении отмечается, что действия ЦАХАЛ усложнят процесс деэскалации в зоне конфликта, а также приведет к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

Кремль призывает решить конфликт, основываясь на двугосударственном принципе, предусматривающим создание по соседству с Израилем независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия разделяет оценки международных организаций о катастрофической ситуации в секторе Газа. Захарова добавила, что РФ неоднократно подчеркивала необходимость обеспечения срочной помощи всем нуждающимся.

