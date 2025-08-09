На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Россия и Китай могут ввести безвизовый режим

ТАСС: РФ и КНР могут ввести безвизовый режим для тургруппы из двух человек
Thomas Peter/Pool/Reuters

Россия и Китай прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек. Об этом рассказал директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с ТАСС.

«В настоящее время по линии Минэкономразвития России прорабатывается возможность сокращения минимального состава туристической группы до двух человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 30 календарных дней», — сказал Климов.

По его словам, дальнейшая либерализация режима поездок граждан двух стран — общая стратегическая задача.

В конце мая текущего года сообщалось, что Москва и Пекин могут согласовать новые условия безвиза. Тогда газета «Известия» писала, что Россия и Китай ведут переговоры об отмене виз для туристических групп от трех человек.

До этого директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X сообщила, что власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом.

Ранее российским туристам разрешили безвизовый въезд в Мьянму.

