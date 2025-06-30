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Иран ответил на обвинения США в призывах к казни главы МАГАТЭ

Постпред Ирана при ООН Иравани: главе МАГАТЭ Гросси ничего не угрожает
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения государственного секретаря США Марко Рубио в стремлении к аресту и казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом дипломат заявил в интервью CBS News.

«Нет никакой угрозы в отношении генерального директора МАГАТЭ», — прокомментировал он слова американского политика.

Посол подчеркнул, что Иран продолжит критиковать работу МАГАТЭ. По его словам, потенциальная угроза, вероятно, будет исходить от отдельных лиц, но не будет отражать мнение властей республики. Иравани заявил, что инспекторы агентства в настоящий момент в безопасности, но они не могут возобновить свою деятельность.

До этого Марко Рубио прокомментировал материал газеты Kayhan, согласно которому Гросси хотят казнить после прибытия в Иран по обвинению в шпионаже в пользу «Моссада». Госсекретарь США осудил призывы Ирана и высоко оценил профессионализм главы МАГАТЭ.

27 июня глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что настойчивое стремление гендиректора МАГАТЭ посетить иранские ядерные объекты, подвергшиеся атакам, является необоснованным и может быть продиктовано недобрыми намерениями.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о потере 400 кг обогащенного урана Ирана после ударов США.

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