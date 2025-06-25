Шпиономания и казни: сотни человек задержали в Иране за работу на «Моссад»

Нефтяное хранилище Шаран после израильских ударов по Ирану в Тегеране, Иран, 15 июня 2025 года

Fars: в Иране казнили троих мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

На фоне военного конфликта с Израилем Иран арестовал сотни людей по подозрению в шпионаже. CNN сообщает о настоящей «шпиономании» в Исламской Республике после успешной операции «Моссада» по контрабандному ввозу оружия в Иран в преддверии первых ударов. За 12 дней конфликта были арестованы не менее 700 человек, а недавно начались первые казни. Точное число приговоренных к смерти неизвестно, однако 25 июня власти казнили трех человек, признанных виновными в сотрудничестве с Израилем.

В иранском городе Урмия в провинции Западный Азербайджан казнили троих мужчин, признанных виновными в сотрудничестве с израильской спецслужбой «Моссад», сообщило судебное информационное агентство Mizan.

Кроме шпионажа, они были признаны виновными в контрабанде оружия и оборудования, использованного для убийства неназванного иранского чиновника, утверждает Mizan.

Это уже не первая казнь граждан, осужденных за сотрудничество с израильской разведкой. 16 июня в исполнение привели смертный приговор в отношении мужчины, задержанного еще в декабре 2023 года, его обвинили в продаже конфиденциальных данных «Моссаду».

Агентство Nour News сообщило, что за 12 дней вооруженного конфликта между Израилем и Ираном иранские спецслужбы задержали около 700 человек по обвинению в шпионаже в пользу «Моссада».

По информации Nour News, задержанным вменяют участие в сборке взрывных устройств, съемке стратегических военных объектов и передачу разведданных израильским структурам. Также, как утверждают источники агентства, часть из них управляла беспилотниками, применявшимися при ударах по иранской территории.

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Сотрудники служб безопасности в Тегеране конфисковали около 10 тысяч дронов , предназначенных, по данным следствия, для использования в интересах Израиля.

Правозащитная организация Hengaw утверждает, что с начала конфликта с Израилем по всей стране арестованы уже более 530 человек под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Люди в шляпах и очках

Телеканал CNN сообщил, что на фоне конфликта в Иране развилась настоящая шпиономания . Министерство информации и национальной безопасности Ирана выпустило обращение к гражданам с просьбой сообщать о подозрительной деятельности и выпустило руководство по выявлению израильских шпионов и коллаборационистов.

В нем рекомендуется с осторожностью относиться к незнакомцам, носящим маски или очки, ездящим на пикапах и перевозящим большие сумки, а также снимающим видео в военных, промышленных или жилых районах.

Кроме того, на улицах появились плакаты агентства Nour News, где призывается обращать внимание на подозрительных людей, которые носят «маски, шляпы и солнцезащитные очки даже ночью», а также тех, кто «часто получает посылки курьерской доставкой».

Иранских граждан также просят сообщать о «необычных звуках из дома, таких как крики, звуки металлического оборудования, непрерывный стук» и «домах с задернутыми шторами даже днем».

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На другом плакате, приписываемом полиции и опубликованном в государственных СМИ, владельцам недвижимости, недавно сдавшим свои дома в аренду, рекомендуется немедленно уведомлять об этом полицию.