Спецпосланник Трампа обсудит с премьером Катара план по прекращению войны в секторе Газа

Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения прекращения огня в Газе
LUDOVIC MARIN/Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани для обсуждения прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил репортер американского издания Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

По словам Равида, стороны также обсудят освобождение заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в анклаве.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, касающийся установления контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа. Кроме того, большинство членов израильского правительства утвердили пять условий, которые, по их мнению, необходимы для прекращения военных действий: полное разоружение движения ХАМАС, освобождение всех удерживаемых заложников, демилитаризация сектора Газа, обеспечение контроля Израиля над безопасностью территории, а также формирование гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее в посольстве Израиля рассказали о состоянии удерживаемого ХАМАС россиянина Максима Харкина.

