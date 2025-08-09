На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа

Посол Яковенко назвал выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа символичным
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — символичное решение. Об этом в интервью РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.

По мнению дипломата, Аляска отсылает к позитивной части общей истории России и США. Кроме того, предстоящая встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран, отметил Яковенко.

Посол добавил, что решение Путина и Трампа встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих. Яковенко назвал этот выбор дипломатией сильных суверенных держав в действии, которая «очищена от интриг и мелких интересов европейских столиц».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский ответил отказом на идею передать России всю территорию Донбасса.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами