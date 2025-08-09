В России оценили выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — символичное решение. Об этом в интервью РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.

По мнению дипломата, Аляска отсылает к позитивной части общей истории России и США. Кроме того, предстоящая встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран, отметил Яковенко.

Посол добавил, что решение Путина и Трампа встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих. Яковенко назвал этот выбор дипломатией сильных суверенных держав в действии, которая «очищена от интриг и мелких интересов европейских столиц».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский ответил отказом на идею передать России всю территорию Донбасса.