Трамп рассказал, на что пошел ради декларации по Армении и Азербайджану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал делать крупных объявлений в пятницу, чтобы не отвлекать внимание от подписания совместной декларации по Армении и Азербайджану.

«У нас есть и другие важные объявления, но я не стал их озвучивать сейчас», — отметил Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он объяснил свое решение нежеланием делать ничего, что хоть в малейшей степени могло бы «затмить то, что произошло сегодня».

Кроме того, президент США заявил, что в рамках подписанных в Вашингтоне договоренностей Ереван и Баку взяли на себя обязательства навсегда остановить боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

До этого Bloomberg сообщал, что Трамп в пятницу, 8 августа, встретится с лидерами Азербайджана и Армении на встрече в Белом доме в пятницу, чтобы подписать совместную мирную декларацию, направленную на прекращение десятилетий войны.

