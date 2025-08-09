Трамп заявил, что Азербайджан и Армения обязались навсегда прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе трехсторонней церемонии с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что в рамках подписанных в Белом доме договоренностей Ереван и Баку взяли на себя обязательства навсегда остановить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Его слова приводит ТАСС.

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объемные документы и очень важные элементы соглашения», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, Баку и Ереван обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Также Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее Трамп заявил о скорой встрече с Путиным.