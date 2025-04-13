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Бывший аналитик ЦРУ восхитился выдержкой Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон восхитился выдержкой Путина в украинском вопросе
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works восхитился выдержкой президента России Владимира Путина в украинском конфликте.

По его словам, российскому лидеру удается сохранять спокойствие, несмотря на непоследовательные действия западных партнеров в урегулировании конфликта. Он также отметил его выдержку в условиях сложной геополитической обстановки.

При этом экс-аналитик ЦРУ отверг обвинения в адрес Москвы в «намеренном затягивании» мирного урегулирования. Джонсон считает, что такие заявления подчеркивают отсутствие объективности у американской стороны. Эксперт привел в пример случай, когда президент США Дональд Трамп предложил 30-дневное перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, Россия согласилась и соблюдала договоренности, а украинская сторона почти сразу же нарушила условия, атаковав российские объекты.

«И снова мы слышим риторику о том, что Россия затягивает процесс, а президент Трамп испытывает разочарование. Это просто абсурдно», – заключил Джонсон.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Трамп продлил санкции против России.

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