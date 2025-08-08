На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла заявления о согласии Армении на создание коридора

В Армении заявили, что не согласны на создание коридора через Сюникскую область
Армения не давала согласие на создание в Сюникской области так называемого Зангезурского коридора, соединяющего основную часть Азербайджана и Нахичевань. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян, передает ТАСС.

«Все заявления и публикации о том, что Армения согласилась, соглашается или согласится на «коридорные» решения, просто не соответствуют действительности», — сказала Багдасарян.

Вечером 8 августа в Вашингтоне состоятся переговоры Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников, сообщало, что встреча президента США Дональда Трампа с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении завершится подписанием рамочного мирного соглашения, которое предоставит Соединенным Штатам исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ.

Ранее президент Армении предложил открыть коридор с Азербайджаном.

