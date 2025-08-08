На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко рассказал, почему не помогает России в СВО

Лукашенко: Минск не предлагал России помощь с Украиной, опасаясь вторжения НАТО
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может привести к появлению войск НАТО в зоне боевых действий. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 км границы с Украиной. <...> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск», — подчеркнул он.

В случае такого развития событий, считает Лукашенко, НАТО будет «ракетами молотить» Белоруссию.

Вместе с тем, Лукашенко в том же интервью отмечал, что Белоруссия не оккупирована Кремлем, в отличие от Украины, Польши и стран Балтии, зависимых от Запада.

Белоруссия, по его словам, всегда стремилась к балансированию и развитию дружественных отношений с соседями, а не к «сидению на двух стульях».

