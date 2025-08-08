Белоруссия не оккупирована Кремлем, в отличие от Украины, Польши и стран Балтии, зависимых от Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

Белоруссия, по его словам, всегда стремилась к балансированию и развитию дружественных отношений с соседями, а не к «сидению на двух стульях».

Также глава государства заявлял, что в данный момент его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не стоит в повестке дня.

Как сказал глава государства, его переговоры с хозяином Белого дома могли бы оказаться достаточно важными и «архиполезными».

Ранее в ООН отреагировали на предстоящую встречу президентов РФ и США.