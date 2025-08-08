На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС отреагировали на планы Израиля расширить военную операцию в Газе

ХАМАС подтвердил готовность достичь соглашения с Израилем по Газе
true
true
true
close
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС подтвердило готовность приложить все усилия для того, чтобы достичь соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении движения, пишет ТАСС.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», — отмечается в тексте.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа. Большинство членов правительства также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

О планах по оккупации Газы также сообщил N12. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% территории Газы.

Ранее Трамп накричал на Нетаньяху из-за голодающих детей в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами