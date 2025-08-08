В ХАМАС отреагировали на планы Израиля расширить военную операцию в Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило готовность приложить все усилия для того, чтобы достичь соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении движения, пишет ТАСС.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», — отмечается в тексте.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа. Большинство членов правительства также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

О планах по оккупации Газы также сообщил N12. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% территории Газы.

