Россия предложила Индии скидку на нефть

Россия предложила сделать Индии скидку в размере 5 долларов за баррель бренда Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent для продолжения поставок нефти в страну. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, по новой цене энергоресурсы предлагаются в индийских портах, хотя неделю назад дисконта еще не было.

В аналитической компании Kpler Ltd считают, что скидку предоставили в связи с ужесточением антироссийских санкций со стороны Европейского союза и риском новых ограничений от Соединенных Штатов.

Руководитель отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюн Фалакшахи отметил, что тенденция к снижению стоимости Urals может продолжиться. Он пояснил, что это вызвано неопределенностью действий США.

Аналитики уверены, что индийские компании не смогут полностью отказаться от российской нефти, так как замещение 37% доли рынка России будет дорогостоящим. Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) рассматривают вариант приостановить поставки, частные компании продолжают закупки, но в меньших объемах.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Индия фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате введения новой пошлины общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

