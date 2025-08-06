Западные страны больше не могут контролировать течение конфликта на Украине и поддерживать теорию об «угрозе из России». Об этом сообщает портал Strategic Culture.

В своей статье аналитики называют признаком «психологического коллапса» Украины слова президента страны Владимира Зеленского о необходимости дестабилизировать политическую обстановку внутри РФ.

«На практике это отчаянная попытка поддерживать нарратив о «российской угрозе», несмотря на то, что становится все более очевидным, что Запад утратил контроль над своей опосредованной войной против Москвы», — указано в материале.

Издание также отмечает, что Запад использует тезисы о «защите Европы» для оправдания милитаризации и искусственного затягивания опосредованного конфликта с Россией через Украину.

До этого бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что странам Запада следует отказаться от «антироссийской истерии» для успешных переговоров с Россией по Украине.

Ранее в США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО.