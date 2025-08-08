«Это важный сигнал»: раскрыты мотивы США удвоить награду за Николаса Мадуро

Решение США вдвое повысить награду за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро – это серьезный сигнал как американцам, так и внешним игрокам о том, что Вашингтон отказывается от нормализации отношений с Каракасом. Это решение носит больше символическое значение и говорит о намерении Штатов добиться изоляции соперника, объяснил газете «Взгляд» американист Малек Дудаков.

До сих пор попытки США раскачать ситуацию в Венесуэле не увенчались успехом, поэтому они будут ориентироваться на предстоящие выборы в Колумбии и Бразилии. Приведя к власти в этих странах проамериканские силы, они добьются изоляции Каракаса, считает эксперт. Он также напомнил, что сразу после прихода к власти президента Дональда Трампа его администрация попыталась наладить отношения с Венесуэлой, однако победила позиция госсекретаря Марко Рубио, поддержавшего оппозицию и пообещавшего добиться смены власти в стране.

«Исходя из этого, очевидно, что США будут придерживаться эскалационного сценария, — считает Дудаков. — При этом, в краткосрочной перспективе они не смогут напрямую раскачать ситуацию в Венесуэле, поскольку легитимность и прочность власти Мадуро были подтверждены на недавних выборах».

Если в Колумбии и Бразилии победят проамериканские правые силы, то Трамп сможет значительно усилить давление на Венесуэлу, добившись ее изоляции, заключил политолог.

Напомним, генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Министерство юстиции и Госдепартамент страны повысили до $50 млн вознаграждение за информацию, способствующую задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По версии минюста США, Мадуро обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и наркоторговле. Вашингтон считает его «угрозой национальной безопасности».

Ранее венесуэльский министр заявила, что в стране ждут встречи Путина и Мадуро.