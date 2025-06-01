Источник сообщил об утрате ХАМАС контроля над безопасностью в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над ситуацией с безопасностью в секторе Газа из-за сложной ситуации с голодом и безопасностью в регионе. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что в Газе преступные группировки стали грабить дома и грузовики с гуманитарной помощью. Это привело к голоду в анклаве.

ХАМАС пытается заручиться поддержкой лидеров влиятельных семей, чтобы справиться с хаосом и грабежами. Однако на данный момент из этого ничего не выходит.

В субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в ХАМАС сообщил, что движение, вероятно, примет новое предложение спецпосланника США Стива Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа, однако с рядом условий и оговорок. В частности, радикалы потребуют от Вашингтона «реальных гарантий» соблюдения израильскими властями будущего соглашения, поскольку текущее предложение Уиткоффа, по мнению ХАМАС, оставляет Израилю «свободу действий в вопросах возобновления войны в Газе».

Ранее ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа.