Власти Палестины обратились к Трампу

Палестина призывает президента США Дональда Трампа вмешаться в связи с намерениями Израильских властей полностью оккупировать сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на WAFA (официальное агентство Палестинской национальной администрации).

«Государство Палестина в частном порядке призывает американского президента Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить реализацию этих планов (Израиля — «Газета.Ru») и выполнить свое обещание по прекращению войны», — говорится в сообщении.

4 августа издание N12 со ссылкой на источники писало о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. Сообщалось, что военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников.

В настоящий момент армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует около 75% территории. В рамках нового плана, израильские вооруженные силы перенесут под свое управление все оставшиеся зоны.

Ранее Нетаньяху прокомментировал информацию о планах на полную оккупацию Газы.