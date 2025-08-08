На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто назначен послом России в Тринидаде и Тобаго

Путин назначил Андрея Прицепова послом России в Тринидаде и Тобаго
МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом РФ в Республике Тринидад и Тобаго. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого глава государства назначал Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Кооперативной Республике Гайана.

«Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству», — сказано в указе.

До этого послом был Александр Курмаз, назначенный на должность в 2018 году.

Прицепов родился в 1960 году, в 1982 году окончил МГИМО МИД СССР. В системе МИД он работает с 1982 года.

29 июля Путин назначил директора Четвертого департамента стран СНГ Дениса Гончара послом РФ в Бельгии. Другим указом Путин освободил от обязанностей посла Александра Токовинина.

Ранее Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше.

