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Путин назначил нового посла России в Бельгии

Путин назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии
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Depositphotos

Президент России Владимир Путин назначил директора Четвертого департамента стран СНГ Дениса Гончара послом РФ в Бельгии. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Гончара Дениса Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия», — сказано в документ.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла Александра Токовинина.

Гончар окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России в 1996 году, и тогда же начал свою дипломатическую карьеру.

С 2007 по 2011 год он работал советником Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене. С 2011 по 2018 год был старшим советником и советником-посланником Посольства России в США. С 2018 по 2019 год занимал должность заместителя директора Четвёртого департамента стран СНГ МИД России. С 3 апреля 2019 года возглавлял Четвертый департамент стран СНГ МИД России.

Ранее Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше.

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