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Путин сменил посла России в Польше

Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом Российской Федерации в Польше. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно еще одному документу, Сергей Андреев освобожден от занимаемой должности главы дипмиссии в Варшаве.

Георгий Михно родился 9 ноября 1972 года, он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

До назначения послом России в Польше он занимал должность заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ. В системе внешнеполитического ведомства Михно специализировался на вопросах международной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.

Сергей Андреев — выпускник МГИМО МИД СССР. Он работал советником-посланником Посольства России в Португалии, а также послом в Анголе (до 2002 года) и Норвегии (до 2010 года). Андреев был на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Польше с 2014 года. О том, что он оставит свой пост, стало известно в начале июля.

Ранее Путин назначил нового посла в США.

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