Эксперт фразой «близка к нулю» оценил вероятность согласия Путина на ультиматум Трампа

Вероятность того, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня из-за ультиматума американского лидера Дональда Трампа и угроз ввести санкции «близка к нулю». Об этом в беседе с агентством Reuters заявил бывший ведущий аналитик американской разведки по РФ Юджин Румер.

«Теоретически, если прекратить закупки нефти Индией и Китаем, это будет очень сильным ударом по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет», — заявил Румер.

По словам эксперта, Пекин ранее дал понять, что будет продолжать покупать нефть из России.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.