Политолог: из-за навязанной политики обострения Трамп оказался в глубоком тупике

Несмотря на громкие заявления о близости к завершению конфликта на Украине, президент США Дональд Трамп оказался в глубоком тупике, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Лидеры европейских стран вынудили его в начале срока действовать так, как он не хотел, на фоне чего сегодня он оказался связан своими обещаниями, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

Приехавший в Россию спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф должен был выполнить одну задачу – передать президенту РФ Владимиру Путину происходящее в Вашингтоне. Поэтому фактически его приезд посвящен не обсуждению договоренностей, а просто передаче посланий, считает эксперт. В целом же, по его мнению, администрацию Трампа обездвижили решения глобальной элиты и европейских лидеров.

«Они его заставили действовать так, как он не хотел в начале своего второго срока. В этом смысле никакой трамповской внешней политики, никакого нового плана у него на самом деле нет. Но он упёрся в проблему, которая очень серьёзна с точки зрения того, во что выродилась его администрация», — заявил политолог.

Решение идти по пути обострения и введения вторичных санкций было навязано администрации Трампа Сенатом и Европой, однако никто не ожидал, что страны, в отношении которых поступили угрозы – в первую очередь Китай и Индия, просто согласятся с введением пошлин, пояснил специалист. Однако сейчас Вашингтон понимает, что если воплотит в реальность свои угрозы, то США не светит обещанное «экономическое чудо», поэтому сегодня для выхода из положения Трамп решил не говорить о санкциях против Китая, а ограничиться дополнительными пошлинами против Индии в 25%, объяснил американист.

«И чтобы не пугать остальных, Трамп отправил Уиткоффа в Москву, чтобы потом преподнести всё это как прогресс, — добавил он. — А когда дело дойдёт до того, что надо как-то предъявлять прогресс, они потом ещё раз подумают. Вот, собственно, как на самом деле всё произошло».

В итоге Россия, Китай и другие крупные страны остаются со своими интересами и зонами влияния, а Запад при этом считает, что все должны ему подчиниться. При этом сегодня в США понимают, что Киев и Европу невозможно убедить принять условия России, поэтому Трамп оказался в тупике, заключил Дробницкий.

До этого официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп добивается урегулирования на Украине, и экономическое давление – один из вариантов для достижения результата. Сам политик, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров РФ.

