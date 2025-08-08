На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сырский порассуждал о достижении победы Украины «военными методами»

Главком ВСУ Сырский: нужно сделать все для достижения победы военными методами
Roman Chop/AP

Украина должна сделать все, чтобы закончить конфликт в свою пользу военными методами и с позиции силы. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он перспективы завершения конфликта «военными методами», Сырский ответил, что он должен закончиться так, как выгодно Украине, и нужно сделать для этого все.

«Мы должны сделать для этого все. То есть мы должны побеждать, а не отступать», — заявил Сырский.

Он утверждает, что нужно заставить Россию пойти на завершение конфликта «не с позиции силы, а на наших условиях».

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что спецоперация на Украине закончится в 2027 году. Он указал на «благоприятные условия» того, что «много решающего» будет достигнуто в конце года, но окончательно закрыть вопрос не удастся. Перенджиев предположил, что на некоторых участках фронта «могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях».

Ранее в Госдуме призвали не ждать завершения СВО после переговоров Путина и Трампа.

