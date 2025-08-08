На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали, как конфликт вокруг Украины может сказаться на президентстве Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине может привести к отставке Трампа
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп был бы вынужден оставить пост президента в случае потерь в рядах американской армии в результате применения силы в конфликте вокруг Ирана или Украины. Об этом заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Самый вероятный сценарий — Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушел в отставку», — сказал он.

По мнению Джонсона, глава администрации США в такой ситуации действительно ушел бы в отставку, уступив место действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Аналитик подчеркнул, что при описанных обстоятельствах Трамп бы полностью дискредитировал свое президентство в глазах общественности.

До этого директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин заявил, что удары Вооруженных сил России по объектам в Германии не приведут к вооруженному столкновению со всем блоком НАТО.

По мнению политолога, в первую очередь, это проглотят США. Он напомнил, что устав НАТО, в случае нападения на одну из стран альянса, не подразумевает автоматического вступления в войну других участников военно-политического объединения.

Ранее Трамп назвал Россию угрозой нацбезопасности США.

