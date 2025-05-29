Эксперт: если бы устав НАТО заставлял воевать весь блок, он не был бы принят США

Политолог Тренин: удар по Германии не приведет к войне со всем блоком НАТО

Удары Вооруженных сил России по объектам в Германии не приведут к вооруженному столкновению со всем блоком НАТО. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Берлин прямо втягивается в конфликт с Москвой. По мнению политолога, в первую очередь, это проглотят США.

«Речи нет об автоматизме. Иначе никакой бы договор о создании НАТО никогда не был бы ратифицирован американским Сенатом. Сенат США в то время, в 1949 году, очень опасался того, что договор просто автоматически будет вовлекать Америку в войну», — отметил Тренин.

Он напомнил, что устав НАТО, в случае нападения на одну из стран альянса, не подразумевает автоматического вступления в войну других участников военно-политического объединения. Документ предусматривает консультации и применение тех мер, о которых члены блока договорятся уже впоследствии.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На слова Мерца отреагировал Лавров. Он подчеркнул, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее заявил, что в случае применения немецких крылатых ракет Taurus по территории России «может быть принято любое решение об ответных действиях».

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».