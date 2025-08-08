На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут увеличить компенсацию за порчу ручной клади в самолете

В ГД хотят увеличить компенсацию за испорченные или украденные в самолете вещи
Shutterstock

Размер компенсации за повреждение ручной клади и за украденные в самолете вещи пассажиров авиарейсов призвали повысить в Госдуме, поскольку нынешние нормы возмещения не соответствуют реальной стоимости ущерба. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутаты Ярослав Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова, передает «Парламентская газета».

«В целях защиты прав наших граждан данным законопроектом предлагается внести изменение в статью 119 Воздушного кодекса РФ и установить ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение ручной клади в размере не более чем десять установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, — указывается в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что перевозчики сознательно не хотят регламентировать размещение ручной клади строго над креслами клиентов. Вместо этого, по мнению инициаторов законопроекта, авиакомпании ограничивают габариты сумок и чемоданов. Но некоторые клиенты, подчеркнули в Государственной думе, занимают максимум пространства на полке, что вынуждает остальных пассажиров убирать свои вещи в отдаленные места. Из-за этого ручная кладь может повредить чужие вещи.

На сегодняшний день максимальная сумма, которую можно взыскать с перевозчика, составляет 11 тыс. руб. Авторы инициативы утверждают, что такой размер возмещения, установленный в 2007 году, не соответствует реалиям 2025 года.

До этого в России раскритиковали идею ввести стандарт ручной клади для самолетов.

Ранее авиаэксперт назвал последствия введения стоячих мест в самолетах.

