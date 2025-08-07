В Гагаузии заявили о планах направить резолюцию о преследовании Гуцул ряду стран

Гагаузия направит резолюцию о преследовании Гуцул в Россию, США, Турцию и Китай

Народное собрание (парламент) Гагаузии планирует направить в правительства России, Турции, Китая, Индии и США, а также в международные организации резолюцию об осуждении приговора главе автономии Евгении Гуцул. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

«Направить настоящую резолюцию в международные и национальные инстанции: президенту, в парламент и правительство Республики Молдова, а также в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламент и правительства России, Турции, Китая, Индии и США», — говорится в документе.

Согласно резолюции, власти Гагаузии намерены инициировать международную кампанию, в рамках которой будет признан факт политического преследования Гуцул. Для этого народное собрание хочет использовать все дипломатические и правовые механизмы.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Ранее парламент Гагаузии не признал судебный приговор главе автономии Гуцул.