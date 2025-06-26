Стало известно, когда Трамп может объявить кандидата на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп может определиться с кандидатом на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) уже этим летом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Трамп выражал готовность объявить имя преемника действующего главы ФРС Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю. Однако «гнев президента США на Пауэлла» побудит главу Белого дома сделать это раньше.

Издание подчеркивает, что среди кандидатов на пост главы ФРС рассматриваются экс-член Совета управляющих системы Кевин Уорш, министр финансов США Скотт Бессент, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, экс-президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас и член руководящего комитета ФРС Кристофер Уоллер.

По данным WSJ, решение Трампа назвать имя кандидата раньше срока может создать проблемы как для него самого, так и для преемника Пауэлла. Новому главе ФРС предстоит либо публично критиковать политику своих будущих коллег, либо защищать действия ведомства, что разочарует Трампа, а также может привести к потере должности, не успев ее занять.

21 июня Трамп заявил, что хочет добиться увольнения Пауэлла. Он неоднократно говорил об этом и ранее на фоне отказа Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению Трампа, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Ранее Трамп подтвердил, что недоволен действиями главы ФРС Пауэлла.