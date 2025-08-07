На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль показал кадры с неформальным общением Путина и президента ОАЭ

Кремль: Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке
true
true
true

Президент России Владимир Путин и глава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян после официальной встречи продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля, опубликовав видео с лидерами двух государств.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как Путин и Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян о чем-то оживленно говорят и улыбаются. Детали их разговора в неформальной обстановке в Кремле разглашать не стали.

Переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ прошли 7 августа в Кремле. Российский лидер начал эту встречу с приветственной речи, в которой заявил о сотрудничестве стран в разных сферах: политической, экономической и прочих.

Накануне в Кремле сообщили, что во время личной встречи лидеры двух государств рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее президент ОАЭ назвал объем торговли с Россией.

