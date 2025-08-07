Пошлины США вступили в силу в полночь 7 августа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские пошлины вступают в силу в полночь 7 августа (7:00 мск). Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Взаимные пошлины вступают в силу в полночь», — написал глава Белого дома.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран.

По данным агентства Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.