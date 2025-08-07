Ушаков: Путину и Трампу есть что обсудить

Ушаков: Рубио прав, говоря, что у Путина и Трампа есть темы для обсуждения

Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря о том, что президенту РФ Владимиру Путину есть что обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Рубио прав», — сказал Ушаков, комментируя слова главы госдепа.

6 августа Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал, заявив, что Киев «не боится» встреч с лидерами США и России и ожидает от Москвы «смелого подхода».

