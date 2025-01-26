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Лукашенко заявил, что Польша готовит интервенцию против Белоруссии

Лукашенко обвинил Польшу в подготовке интервенции против Белоруссии
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Власти Польши готовят интервенцию против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами после голосования на участке в Минске, передает ТАСС.

«Вы готовитесь против нас организовать интервенцию», — заявил он, обращаясь к польскому репортеру.

По словам белорусского лидера, действующие власти Польши ведут работу по подготовке белорусских оппозиционеров. Лукашенко добавил, что польская сторона проводит против Республики «самую агрессивную и плохую политику». Он подчеркнул, что Польша не получит от Белоруссии «даже метра территории».

До этого бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что огласка планов белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии сделала невозможным их осуществление. Он подтвердил, что подготовка боевиков в Польше действительно ведется при координации с другими западными державами. По словам Шмидта, численность боевиков будет зависеть от финансирования.

В мае 2024 года Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп. По его словам, ряд государств готовят вооруженные отряды для вторжения на территорию Белоруссии.

Ранее в Белоруссии рассказали о многолетней подготовке плана вторжения в Республику.

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