Зеленский анонсировал контакты для «продвижения на пути к миру»

Зеленский анонсировал звонки и контакты для продвижения на пути к миру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он сообщил о планах поговорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

«Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности – поручил провести сегодня этот специальный формат. Вчера после нашего совместного разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Стуббом. Работаем вместе», — написал Зеленский.

Накануне президент Украины заявил, что Россия теперь якобы больше настроена на прекращение огня.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

