В Европе заявили о необходимости постоянных контактов лидеров России и США

Политик Гэллоуэй приветствовал переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Решение провести встречу между Россией и США было верным, двум сверхдержавам необходимо иметь постоянные контакты. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube.

Он назвал положительным моментом и хорошим знаком то, что переговоры продлились три часа.

Журналист добавил, что лидеры двух сверхдержав не должны отказываться от регулярных контактов, когда в мире стало очень опасно, и ядерная война может произойти в Европе, Западной и Юго-Восточной Азии.

6 августа президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. Это пятый визит представителя Соединенных Штатов в РФ в 2025 году.

После завершения встречи помощник Путина Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал состоявшиеся контакты полезными и конструктивными. Ушаков также отметил, что, помимо конфликта на Украине, стороны обсуждали перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Позднее Трамп заявил, что на встрече был достигнут большой прогресс. Он добавил, что в ближайшие недели планирует работать над завершением боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что США смягчили риторику в отношении России.

