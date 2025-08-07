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Трамп отказался говорить о сроках урегулирования российско-украинского конфликта

Трамп не назвал сроки достижения мира между РФ и Украиной из-за разочарования
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Umit Bektas/Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал предсказывать сроки урегулирования российско-украинского конфликта, потому что ранее уже был разочарован. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я не хочу говорить, я был ранее разочарован в связи с этим», — сказал Трамп.

Он также добавил, что путь к урегулированию конфликта остается долгим.

До избрания президентом Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного соглашения между Украиной и Россией в течение первых 24 часов своего пребывания в должности президента. После победы на выборах он смягчил риторику и говорил, что уладит конфликт, не указывая сроки.

В январе в Белом доме заявили, что хотят добиться мира за 100 дней. В конце июля Reuters сообщил, что США уведомили Совету Безопасности ООН, что Трамп хочет завершить конфликт к 8 августа — в этот день заканчивается его мораторий в отношении РФ, после которого Вашингтон планирует ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров.

Ранее Трамп заявил о стремлении вывести США из конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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