США обсудят с ЕС и Украиной условия урегулирования конфликта

США в ближайшие дни проведут переговоры с Евросоюзом и Украиной, чтобы обсудить вероятность прогресса в сближении позиций Киева и Москвы по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«В течение следующих нескольких дней мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, просто чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении», — сказал он, отметив, что возможность встречи президентов США, России и Украины зависит от прогресса по этому направлению.

Рубио добавил, что Вашингтону нужно сравнить условия России с тем, что готовы принять Украина и ЕС, также нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров.

Ранее Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня.