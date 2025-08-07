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За кресло губернатора Калужской области поборются пять человек

В Калужской области на выборы губернатора зарегистрировали пять кандидатов
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Избирательная комиссия Калужской области

В выборах губернатора Калужской области будут участвовать пять человек. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная избирательная комиссия.

Согласно посту, накануне во время ее заседания на выборах зарегистрировали пять кандидатов — Владислава Шапшу от партии «Единая Россия» (сейчас он возглавляет область), Надежду Ефремову от «Справедливой России — За правду», Николая Яшкина от «Коммунистической партии РФ», Ивана Родина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Степана Опарышева от «Либерально-демократической партии России».

Как уточняется, никому не было отказано в регистрации, а все кандидаты во время представили пакеты документов и собрали подписи в свою поддержку. Выборы в Калужской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.

Два дня назад врио губернатора Новгородской области Александр Дронов выдвинул экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха кандидатом на пост сенатора от региона. В случае победы на выборах губернатора, которые состоятся с 12 по 14 сентября, Дронов сможет делегировать бывшего министра в Совфед.

Ранее бойцу СВО разрешили подать документы в избирком с передовой.

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