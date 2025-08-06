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В США заявили, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе

CNN: провести встречу президентов РФ и США на следующей неделе будет сложно
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам двух источников, знакомых с содержанием разговора, Трамп сообщил европейским лидерам о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После этого должна состояться трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Один из чиновников Белого дома отметил, что, хотя Трамп и заявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, провести встречу в такие сроки, скорее всего, будет сложно, учитывая объем переговоров, которые необходимо будет провести, а также логистические препятствия», — пишет CNN.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме раскрыли позицию Трампа по встрече с Путиным и Зеленским.

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