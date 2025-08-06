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Сын экс-президента Бразилии признался в разработке санкций против своей страны

Сын Болсонару заявил, что работает над усилением санкций против Бразилии
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Ueslei Marcelino/Reuters

Уехавший в США сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, депутат Эдуарду Болсонару работает над усилением санкций против родной страны. Об этом парламентарий заявил в интервью газете O Globo.

«Я работаю в этом направлении, я сообщил американским властям о [домашнем] аресте [Жаира Болсонару], надеемся на реакцию... в ближайшее время», — сказал сын экс-главы государства.

Эдуард Болсонару добавил, что принял подобное решение, поскольку в Бразилии ведется судебное преследование его отца. По словам депутата, ряд бразильских чиновников уже «попали в поле зрения» США из-за отказа вынести на голосование законопроект об амнистии для экс-президента.

В июне в Бразилии федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару в шпионаже. По информации портала G1, схема включала слежку за людьми, которых правительство экс-президента считало противниками. Сын бывшего главы государства Карлос Болсонару возглавлял эту схему, а сам он был бенефициаром публичных нападок на людей.

Ранее экс-президента Бразилии Болсонару перевели под домашний арест.

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