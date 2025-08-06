Жителя Пенсильвании обвинили в угрозе убийства Трампа из-за публикаций в TikTok

Прокуратура США предъявила обвинение жителю штата Пенсильвания в угрозе убийства американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции страны.

По данным ведомства, обвиняемым является 22-летний Джейкоб Бакли из города Порт Матилда. Он размещал угрозы в адрес Трампа и его сторонников в социальной сети TikTok в январе 2025 года, когда глава Белого дома находился в статусе избранного президента.

«Бро, через четыре дня у нас будет буквальная олигархия, и я собираюсь убить Трампа», — говорится в одной из записей, приписываемых Бакли.

Расследование вела Секретная служба США. Жителя Пенсильвании обвинили по статье об угрозе жизни президента. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы, штраф и дополнительный надзор после освобождения.

В апреле подросток из американского штата Висконсин убил собственных родителей ради попытки покушения на Трампа. В телефоне обвиняемого были найдены материалы нацистского содержания, а также данные, из-за которых ему также вменяли обвинение в подготовке оружия массового поражения.

Ранее Трамп заявил, что экс-директор ФБР намеренно угрожал ему убийством.