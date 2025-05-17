Трамп заявил, что экс-глава ФБР хочет его смерти. Все из-за пляжного фото

В США разгорелся скандал после того, как экс-глава ФБР Джеймс Коми выложил в соцсетях пляжное фото с ракушками, образующими число 8647. Его обвинили в призыве к убийству 47-го президента США Дональда Трампа, начали проверку и даже допросили. Почему фотографию с пляжа оценили как угрозу физической расправы, что думает об этом Трамп и что грозит экс-главе ФБР — в материале «Газеты.Ru».

Секретная служба США допросила бывшего главу ФБР Джеймса Коми из-за его поста в соцсетях. В нем он опубликовал фото ракушек на пляже, образующих число 8647. Некоторые сторонники Трампа интерпретировали снимок как призыв к убийству или устранению действующего президента страны, пишет The New York Times.

Как поясняет Reuters, число 86 может использоваться в значении «вышвырнуть кого-то из бара за пьянство», а 47-й президент США — это Трамп. NBC News пишет, что, согласно словарю Merriam-Webster, 86 может неформально означать «избавиться от кого-то» . В качестве примера The New York Times приводит цитату из криминального романа «Всеобщая паника» Джеймса Эллроя, где есть фраза: «Все запуталось, и бедную Джейни 86-ли» [устранили].

Подпись под фото Джеймса Коми гласит: «Классный вид ракушек во время моей прогулки по пляжу» (Cool shell formation on my beach walk).

На публикацию обратили внимание сын Трампа, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, действующий директор ФБР Кэш Патель и представители Секретной службы США. После поднявшейся шумихи экс-директор ФБР удалил пост и пояснил: «Я не понимал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне это и в голову не приходило, но я против любого насилия».

Однако скандал и разбирательства уже было не остановить. Глава МВБ Ноэм заявила, что Секретная служба (в полномочия которой входит охрана первых лиц государства) проводит расследование.

«Опозоренный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству президента США. Министерство внутренних дел и Секретная служба расследуют эту угрозу и примут соответствующие меры», — написала она.

А директор Национальной разведки Тулси Габбард в эфире Fox News призвала отправить Коми в тюрьму.

Бывшего главу ФБР уже допросили (он пришел на допрос добровольно), но задерживать не стали.

Трамп в интервью Fox News прямо заявил, что Коми призывал к его убийству.

«Он точно знал, что это значит. Даже ребенок такое знает. Если вы директор ФБР и не знаете, то [я поясню, что] это значит «убийство». И он говорит об этом громко и ясно», — сказал Трамп.

Президент назвал Коми «грязным копом», заявил, что его послужной список далеко не идеален, а репутация запятнана. Отвечая на вопрос о том, что теперь будет с экс-директором ФБР, он ответил, что это будет решать генеральный прокурор.

Давняя вражда

У Коми и Трампа крайне непростые и враждебные отношения. Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год, критиковал Трампа, а под его руководством бюро начало расследование о возможных связях республиканца с российскими властями.

Спустя несколько месяцев после вступления в должность Трамп уволил Коми «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству». Политик также обвинял экс-главу ФБР в государственной измене, но официальных обвинений предъявлено не было.

Ситуация усугубляется тем, что менее года назад Трамп пережил покушение. Оно произошло вечером 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга. В политика выстрелили несколько раз, но не смогли серьезно ранить — Трампа увели со сцены с окровавленным ухом.

По данным ФБР, стрелком был 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек вел огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.