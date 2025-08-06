«Швейцарская народная партия»: присоединение к санкциям против РФ — ошибка

«Швейцарская народная партия» (SVP), крупнейшая политическая сила страны, раскритиковала безоговорочное присоединение Берна к антироссийским санкциям ЕС. В заявлении, опубликованном на сайте партии, указано, что это решение нанесло ущерб роли Швейцарии как посредника.

Политическая сила подчеркнула, что поддержка санкций Федеральным советом (правительством Швейцарии) поставила под угрозу национальные интересы и требует укрепления обороноспособности. В документе отмечается сохраняющееся влияние России благодаря сырьевым ресурсам и международным связям.

«ЕС не является самостоятельной крупной державой, поскольку неспособен эффективно защищать свои границы в случае конфликта. Мягкая политика предоставления убежища стала инструментом гибридной войны и угрожает социальному миру», — говорится в заявлении партии.

3 июня Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций, введенных против России. В новый санкционный список были включены 17 физических лиц и 58 предприятий. Кроме того, дополнительные экономические ограничения введены против 189 кораблей и 31 предприятия.

Ранее в Швейцарии впечатлились миграцией в Россию из недружественных стран.