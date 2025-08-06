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В США объяснили, почему сконцентрировались на повышении пошлин для Индии

Белый дом: Индия находится в центре внимания США по пошлинам из-за торговли с РФ
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Depositphotos

Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики из-за наблюдаемого упорства властей этой страны, а также ее торговых отношений с РФ. Такое заявление в ходе интервью для телеканала Fox Business сделал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Президент [США Дональд Трамп] решил, что Индия не должна быть «выпускным клапаном» для РФ <...>, через который она может продавать свои товары», — сказал чиновник.

Также он сравнил торговые отношения РФ с разными странами, в том числе Китаем. По словам Хассетта, Вашингтон по-разному воспринимает сотрудничество Москвы с Нью-Дели и Пекином. Он уточнил, что сейчас в «центре внимания» американских властей находится именно Индия.

Как отметил чиновник, действующий хозяин Белого дома серьезно настроен на урегулирование конфликта между РФ и Украиной.

5 августа Трамп дал интервью для телеканала CNBC, в ходе которого заявил о намерении в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии из-за закупки ею нефти у РФ. Глава государства обратил внимание, что пока Вашингтон «остановился» на тарифах в размере 25%, но это может быть не конец.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали о «тесте на суверенитет» для Индии.

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