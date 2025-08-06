В США назвали папу Римского наиболее положительным общественным деятелем

Граждане Соединенных Штатов наиболее положительно относятся к фигуре папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей страны и мира. Такие данные следуют из опроса компании Gallup.

Так, 46% опрошенных положительно относятся к Льву XIV, что на 26 пунктов выше, чем у украинского президента Владимира Зеленского — он занял второе место.

Жители США в целом отрицательно оценили своих политиков, среди которых экс-президент Джо Байден, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также глава Белого дома Дональд Трамп.

Нижние строчки рейтинга заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский предприниматель Илон Маск. Известно, что опрос шел с 7 по 21 июля, участие приняли более тысячи жителей США. Статистическая погрешность составила примерно четыре процентных пункта.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане.