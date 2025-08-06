На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали папу Римского наиболее положительным общественным деятелем

Gallup: американцы считают папу Римского положительным общественным деятелем
true
true
true
close
Claudia Greco/Reuters

Граждане Соединенных Штатов наиболее положительно относятся к фигуре папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей страны и мира. Такие данные следуют из опроса компании Gallup.

Так, 46% опрошенных положительно относятся к Льву XIV, что на 26 пунктов выше, чем у украинского президента Владимира Зеленского — он занял второе место.

Жители США в целом отрицательно оценили своих политиков, среди которых экс-президент Джо Байден, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также глава Белого дома Дональд Трамп.

Нижние строчки рейтинга заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский предприниматель Илон Маск. Известно, что опрос шел с 7 по 21 июля, участие приняли более тысячи жителей США. Статистическая погрешность составила примерно четыре процентных пункта.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами