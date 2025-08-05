Стало известно о планах Нетаньяху расширить операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен предложить расширить операции на всю территорию сектора Газа на встрече с чиновниками. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Жребий брошен. Мы намерены полностью захватить сектор Газа и победить ХАМАС», — сказал высокопоставленный чиновник журналистам.

Отмечается, что командующий армией и другие военные руководители выступают против этого плана. Кроме того, семьи захваченных палестинским движением ХАМАС заложников опасаются, что такие планы могут поставить под угрозу их близких.

В Израиле сотни отставных сотрудников служб безопасности, включая бывших руководителей разведывательных служб, 4 августа направили совместное письмо президенту США Дональду Трампу, призывая его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил конфликт в Газе.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел несколько жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посвященных прекращению огня в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля попытался уволить генпрокурора за расследование против него.